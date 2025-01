Dua Lipa llegó a Chile: Viralizan primeras imágenes de la visita de la cantante

Tras varios rumores, se confirmó que la cantante Dua Lipa se encuentra en Chile para grabar un comercial.

Según reportes de The Clinic, la voz de "Be The One" tenía programado su aterrizaje en territorio nacional para el domingo 12 de enero, y filmaría en San Pedro de Atacama y Santiago junto a una marca de lujo de la que es rostro desde el 2019, extendiendo su visita por una semana.

Dua Lipa ya está en Chile

Durante las últimas horas, usuarios de redes sociales han compartido las primeras imágenes de la artista en Chile, y pese a que se esperaba que visitara primero el norte del país, fue vista en el embalse El Yeso el lunes.

Si bien, se desconocen los motivos por los que la británica se encontraba en el emblemático lugar del Cajón del Maipo, fanáticos pudieron fotografiarse con ella, así como captarla mientras disfrutaba de las piscinas de la zona.

En tanto, se reportó que la mañana de este martes llegó a Calama junto a su equipo en un jet privado.

Previamente, Lipa había pisado suelo chileno en el marco de su gira "Future Nostalgia Tour", con la que repletó el Estadio Bicentenario de La Florida en septiembre del 2022.

