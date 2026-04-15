El reencuentro de Demi Lovato y Joe Jonas reviviendo un clásico de "Camp Rock"

El regreso de "Camp Rock" está cada vez más cerca y fue la propia Demi Lovato quien se encargó preparar el terreno para la tercera película, abriendo su gira "It's Not That Deep Tour" invitando a Joe Jonas al escenario.
La cantante se reunió con su compañero de elenco de "Camp Rock" y exnovio en un dueto sorpresa, interpretando "This is me", el tema más reconocido de la película de 2008, que se estrenó en Disney Channel.
La última vez que Lovato compartió escenario con el cantante fue en 2025 en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, durante el primer show de la gira de los Jonas Brothers que se conoció como "JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour".
En esta ocasión, Joe y Demi también interpretaron "On the Line", del primer álbum de la cantante, "Don't Forget", una canción que no habían interpretado en vivo en casi 18 años.
La tercera película de "Camp Rock" tendrá de regreso a los Jonas Brothers como "Shane" (Joe), "Nate" (Nick) y "Jason Gray" (Kevin), y a Maria Canals-Barrera como "Connie Torres", mientras que Lovato asumirá el rol de productora ejecutiva.
La trama girará en torno a "Connect 3" -grupo ficticio conformado por los "Gray"-, quienes vuelven al campamento para descubrir a la próxima gran promesa de la música, luego de perder a los teloneros de una importante gira. Así, los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, aumentando la tensión y poniendo las amistades a prueba.
La película, que ya se encuentra en producción, todavía no tiene fecha de estreno.