Fanáticos de System of a Down reportan problemas en venta de entradas

La mañana de este martes, se dio inicio a la preventa de entradas para el concierto de System of a Down, fijado para el próximo 30 de abril en el Parque del Estadio Nacional.

Sin embargo, fanáticos de la banda californiana han reportado en redes sociales problemas para adquirir tickets, informando que el sistema Live Tickets ha experimentado intermitencias, como un tiempo de espera indicado por la página excedía las cuatro horas.

"Estamos manejando un alto volumen de tráfico y utilizando una fila virtual para limitar la cantidad de usuarios en el sitio web al mismo tiempo. Esto le garantizará la mejor experiencia en la fila posible. Esta página se actualizará automáticamente, no cierre el explorador", se lee en capturas compartidas en X.

Además, quienes han logrado ingresar, después de estar varios minutos en la fila, indicaron que al momento de ingresar para comprar, el sitio redirige nuevamente a la fila.

"Tercer intento, ya en la página no aparece el evento", "llegué al número 1 de la fila y esto pasó", "literal system of a down", "nunca más los pongan a vender entradas", entre otros, son algunos de los comentarios que han compartido seguidores de la banda.

Actualmente, en la página arroja el mensaje: "El evento no está disponible para la venta. Por favor, inténtelo más tarde o seleccione otro evento".

Tercer intento, ya en la pagina de #livetickets no aparece el evento de #SOAD una reverendo fracaso pic.twitter.com/5TVmFNlQXF — César Peña (@cesar_mht) December 17, 2024

El sitio para comprar las entradas de #SOAD en CHILE, no soporto, literal system of a down.

Una mierda https://t.co/RiouZMqpzN pic.twitter.com/508Q4ls5NX — Agustin Presley (@agustin_presley) December 17, 2024