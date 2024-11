Fauna Primavera cerró su versión 2024 con un chilenizado Franz Ferdinand

La noche de este sábado, Fauna Primavera cerró su versión 2024 con la carismática presentación de Franz Ferdinand.

En su sexta visita a Chile, la banda de Glasgow apareció en escena a las 22:00 horas, encendiendo motores con una versión un poco más rápida de su clásico "The Dark of The Matinée".

Siguiendo con "No You Girls", Alex Kapranos y compañía dieron paso a "Night or Day", que será parte de su próximo álbum "The Human Fear", a lanzarse el próximo 10 de enero y del que presentaron otros cinco temas.

Repasando hits como "Do You Want To"- donde el vocalista reemplazó el icónico "lucky" por un "conchetu..." -, y "Walk Away"- dedicada al reconocido club Blondie-, los escoceses tuvieron una enérgica presentación.

Si bien, se notó el cambio en su alineación tras la salida de Paul Thomson en 2021, la incorporación de Audrey Tait en la batería dio un sonido firme al show.

Los favoritos de Chile

En los noventa minutos que estuvieron sobre el escenario, los intérpretes de "Take Me Out", que fue coreada con fuerza por los presentes en el Parque Ciudad Empresarial, Kapranos destacó como un nato entretenedor al lograr mantener al público pendiente de cada uno de sus movimientos.

Reiterando en varias ocasiones su amor por sus seguidores chilenos, frente a quienes actuaron por primera vez en 2006 como teloneros de U2 y en el Festival de Viña, Franz Ferdinand bajó el telón del evento con "This Fire", dejando en claro por qué será siempre bienvenido en Chile.