Festival Glastonbury agota entradas en 40 minutos sin tener cartel de artistas

Las entradas para el próximo festival de música de Glastonbury, que se celebrará del 25 al 29 de junio en Inglaterra, se vendieron este domingo en menos de 40 minutos.

"Gracias a todos aquellos que compraron y disculpas a quienes se quedaron sin, en una mañana en que la demanda fue muy superior a la oferta", declararon los organizadores, que precisaron que en primavera habrá una reventa de entradas devueltas o anuladas.

Cada año se suelen agotar de inmediato los boletos para uno de los festivales de música y artes escénicas más famosos del mundo, al que, en su última edición el pasado junio, asistieron unas 210.000 personas con actuaciones de Dua Lipa, Colplay, SZA o Shania Twain.

Los amantes de la música se lanzaron a obtener sus pases a pesar de que el cartel de 2025 aún no se ha anunciado, ante la perspectiva además de que 2026 será un año de descanso para dejar que se recuperen los terrenos de la granja.

Tickets for Glastonbury 2025 have now Sold Out. Thanks to everyone who bought one and sorry to those who missed out, on a morning when demand was much higher than supply.



There will be a resale of any cancelled or returned tickets in spring 2025.