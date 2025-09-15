Foo Fighters volvió a los escenarios con íntimo show y nuevo baterista

El grupo Foo Fighters concretó este fin de semana su esperado retorno a los escenarios tras un año sin actividad y luego del despido del baterista Josh Freese.

Los liderados por Dave Grohl hicieron un íntimo concierto en un teatro de la ciudad californiana de San Luis Obispo ante unas 900 personas. El show tuvo un extenso set con los clásicos de la banda, pero también con algunas rarezas.

Además aprovecharon de debutar junto a su nuevo baterista Ilan Rubin, que asumirá el desafío de reemplazar a Taylor Hawkins, fallecido en 2023. "Emocionado por todo el sudor y el volumen fuerte que se viene", dijo el músico en sus redes sociales.

Foo Fighters continuará con el formato de shows íntimos este lunes 15 de septiembre con una presentación en Santa Ana, California. Durante los próximos meses tienen shows agendados en Asia, México y Reino Unido.