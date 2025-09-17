Mon Laferte recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2025

La cantante Mon Laferte volverá a estar presente en los Latin Grammy tras recibir dos nominaciones para la próxima edición del evento.

En particular, la chilena fue seleccionada en la prestigiosa categoría de Canción del Año con "Otra noche de llorar", tema que estrenó en marzo pasado. La composición competirá con "Baile inolvidable" y "Dtmf" de Bad Bunny, "Si antes te hubiera conocido" de Karol G y "#Tetas" de Ca7riel y Paco Amoroso, entre otras.

Además la artista fue nominada en Mejor Video Musical Versión Larga por su documental "Mon Laferte Te amo", el cual está disponible en Netflix.

Este será el noveno año consecutivo que Mon Laferte participa en el Latin Grammy. Hasta la fecha la chilena ha recibido 22 nominaciones y ha ganado 5 estatuillas en estos galardones.

En el apartado general Bad Bunny lidera con 12 nominaciones, seguido por Ca7riel y Paco Amoroso y Édgar Barrera con 10 cada uno. Los Latin Grammy 2025 se celebrarán el próximo 13 de noviembre en Las Vegas.