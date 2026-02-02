Ozzy Osbourne recibió homenaje en los Premios Grammy

Con músicos de Guns N' Roses y Red Hot Chili Peppers, el legendario Ozzy Osbourne fue homenajeado en la ceremonia de los Premios Grammy 2026.

Slash y Duff McKagan de GN'R, Chad Smith de RHCP, el productor Andrew Watt y Post Malone fueron los encargados de recordar al vocalista de Black Sabbath, quien murió en julio de 2025 a los 76 años.

Los músicos participaron del segmento In Memoriam e interpretaron en vivo "War Pigs", éxito de la banda británica lanzado en 1970, frente a la emoción de Sharon Osbourne y sus hijos.