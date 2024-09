Guitarrista de Linkin Park, Brad Delson, no formará parte de la gira de regreso

Brad Delson, guitarrista de Linkin Park, declaró no participará de la nueva gira de Linkin Park.

En un comunicado publicado este viernes, el músico anunció que no participará en la próximo tour de retorno de la banda y que en su lugar, se dedicará a colaborar entre bastidores.

"A lo largo de los años me he dado cuenta de que me siento mejor cuando trabajo activamente con mis compañeros entre bastidores, en el estudio, colaborando en nuestra nueva música y ayudando a construir nuestro espectáculo en directo", explicó Delson.

El guitarrista Alex Feder se hará cargo del instrumento, junto a quien se debutó este viernes en vivo con la nueva vocalista de Linkin Park, Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain.

"Estoy muy orgulloso de todo lo que seguimos creando juntos", dijo Delson y añadió "aunque no actuaré de gira en este nuevo capítulo, estoy súper emocionado de presentar a Alex, mi guapo ayudante en la carretera".

Para introducir al artista que lo reemplazará, destacó que "es un músico de clase mundial, un amigo amable y considerado, y somos realmente afortunados de que vaya a contribuir con su talento único a nuestro universo LP".

Hasta el momento, la agrupación ha confirmado que se presentará en una gira mundial que llegará a Los Angeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.