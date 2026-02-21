Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Integrante de Katseye anuncia hiatus indefinido en actividades grupales: no estará en Lollapalooza Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Manon Bannerman se retirará indefinidamente de la vida pública para "enfocarse en su salud y bienestar".

Integrante de Katseye anuncia hiatus indefinido en actividades grupales: no estará en Lollapalooza Chile
La cantante Manon Bannerman, integrante de Katseye, se retirará indefinidamente de las actividades del girl group. 

Mediante la plataforma Weverse, la compañía HYBE y Geffen Records -encargados del sexteto- declaró en un comunicado: "Tras unas conversaciones abiertas y reflexivas, les informamos que Manon se tomará un descanso temporal de las actividades grupales para centrarse en su salud y bienestar". 

"Katseye mantiene su compromiso de apoyarse mutuamente y a los fans, que lo son todo para nosotros. El grupo continuará con sus actividades programadas durante este tiempo y esperamos volver a reunirnos cuando llegue el momento oportuno", agregaron. 

Katseye anuncia el hiatus indefinido de Manon

Por su parte, la propia artista utilizó su cuenta para referirse a la situación: "Hola amigos. Quiero que sepan esto de mí: estoy sana, estoy bien y me estoy cuidando. ¡Gracias por estar al tanto!". 

"A veces las cosas se desarrollan de maneras que escapan a nuestro control, pero confío en el panorama general. Gracias por estar conmigo. Los amo infinitamente y estoy deseando volver a verlos", sentenció Bannerman. 

Manon Bannerman de Kasteye no se presentará en Lollapalooza Chile 2026

De esta forma, el grupo -cuya alineación la completan Sophia Laforteza, Lara Raj, Daniela Avanzini, Jeung Yoon-chae y Megan Skiendiel- llegará como quinteto a Lollapalooza Chile 2026, presentación que tienen fijada para el sábado 14 de marzo. 

