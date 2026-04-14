Iron Maiden y Oasis ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

Los grupos Iron Maiden y Oasis fueron seleccionados para ingresar al prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll en su edición de 2026.

Los conjuntos británicos lograron acceder mediante una votación popular que también decidió la entrada de Phil Collins (que llega por segunda vez tras su inducción con Genesis), Billy Idol, los grupos Joy Division y New Order, el colectivo Wu Tang Clan, la cantante Sade y el fallecido Luther Vandross.

En esta edición la organización también anunció el premio especial Influencia Temprana, el cual recaerá en la maestra Celia Cruz, la rapera Queen Latifah y el músico Fela Kuti.

La ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll está fijada para el próximo 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Angeles.