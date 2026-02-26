Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.6°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Jonas Brothers en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El trío de hermanos regresará a Sudamérica en el marco de su gira "Greetings From Your Hometown".

Jonas Brothers en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El trío Jonas Brothers regresará a Chile este 2026 en el marco de su gira "Greetings From Your Hometown".

A dos años de su última visita, los hermanos Kevin, Joe y Nick se presentarán en el Movistar Arena el próximo 10 de mayo

La gira, que celebra las dos décadas de trayectoria del grupo, inició en Nueva Jersey -lugar en el que crecieron  en agosto de 2025 y ha incluido invitados sorpresa como Demi Lovato, John Legend, Fifth Harmony, entre otros.

Venta de entradas 

La venta de entradas para Jonas Brothers estarán disponibles en Puntoticket a partir del martes 3 de marzo a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco y compañía telefónica auspiciadores. 

En tanto, la venta general iniciará el jueves 5 de marzo a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada