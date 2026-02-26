Jonas Brothers en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas
El trío de hermanos regresará a Sudamérica en el marco de su gira "Greetings From Your Hometown".
El trío Jonas Brothers regresará a Chile este 2026 en el marco de su gira "Greetings From Your Hometown".
A dos años de su última visita, los hermanos Kevin, Joe y Nick se presentarán en el Movistar Arena el próximo 10 de mayo.
La gira, que celebra las dos décadas de trayectoria del grupo, inició en Nueva Jersey -lugar en el que crecieron en agosto de 2025 y ha incluido invitados sorpresa como Demi Lovato, John Legend, Fifth Harmony, entre otros.
La venta de entradas para Jonas Brothers estarán disponibles en Puntoticket a partir del martes 3 de marzo a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco y compañía telefónica auspiciadores.
En tanto, la venta general iniciará el jueves 5 de marzo a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.