Korn en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

A nueve años de su última visita, la banda estadounidense Korn volverá a Chile en 2026.

Los pioneros del metal alternativo, cuya última gira por Sudamérica tuvo lugar en 2017, se presentarán el próximo 8 de mayo en el Parque Estadio Nacional.

Asimismo, el grupo confirmó que las bandas Spiritbox y Seven Hours After Violet los acompañarán como teloneros de su show.

Venta de entradas

Las entradas para Korn estarán disponibles a partir del martes 14 de octubre al mediodía, con una preventa de fans mediante Ticketmaster. Además, la preventa para clientes del banco auspiciador iniciará el mismo día a las 16:00 horas.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 16 de octubre a las 16:00 horas, mediante el mismo sistema.