Kylie Minogue anuncia concierto en Chile: fecha, lugar y cómo comprar entradas

La cantante Kylie Minogue confirmó su regreso a Chile para 2025 con su gira mundial "Tension Tour".

La australiana llegará a suelo nacional para presentarse en Movistar Arena el próximo 12 de agosto con su álbum "Tension II", lanzado a fines de la semana pasada.

"No puedo esperar para compartir momentos hermosos y salvajes con los fans de todo el mundo, ¡celebrando la era Tension y mucho más! Ha sido un viaje emocionante hasta el momento y ahora, prepárense para su primer plano porque voy a llamar a Luces, Cámara, Acción ... ¡y habrá un montón de Padaming!", adelanta Minogue en un comunicado.

Además de su último LP, la artista repasará temas como "All The Lovers", "Can't Get You Out of my Head", "Love At First Sight", entre otros éxitos de su carrera.

Venta de entradas

La preventa de entradas para Kylie Minogue comenzará a las 11:00 horas del martes 29 de octubre a través de Puntoticket, con un 20% de descuento para clientes Entel y Scotia.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 31 en el mismo horario y mediante el mismo portal.