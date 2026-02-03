La Casa Blanca se lanza contra Bad Bunny por críticas al ICE: "Es irónico"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió este martes contra Bad Bunny y otros artistas por sus críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los premios Grammy.

"Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación", declaró la vocera al ser consultada por los dichos del puertorriqueño.

Al aceptar el gramófono al Mejor Álbum de Música Urbana, el cantante fue ovacionado por condenar las acciones del ICE y las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump: "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos".

En tanto, Leavitt criticó que famosos de Hollywood guardaran silencio y no repudiaran en su momento las medidas migratorias que llevó a cabo el expresidente Joe Biden (2021-2025), que a su juicio permitieron una "invasión de las fronteras del país", pero que sí carguen ahora contra los agentes del ICE.

"Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite", dijo la portavoz, "pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo".

Los descargos de Bad Bunny, Billie Eilish, quien también cargó contra las políticas migratorias del Gobierno de Trump, y otros artistas -quienes se manifestaron en la mencionada ceremonia al llevar un pin en blanco y negro con las palabras "ICE out"-llegan en medio de momentos políticos tensos para el país norteamericano, como consecuencia de las redadas masivas implementadas por la Administración y tras la muerte de dos personas en Mineápolis por disparos de agentes federales.