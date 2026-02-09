Lady Gaga sobre su aparición en el Super Bowl junto a Bad Bunny: "Me sentí tan honrada"
La cantante compartió postales de su participación en el show de medio tiempo, protagonizado por el puertorriqueño.
La cantante Lady Gaga dedicó unas palabras a Bad Bunny, tras aparecer en el show de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por el puertorriqueño.
A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió unas imágenes del evento, donde agradeció al ganador del Grammy por invitarla a participar.
"Gracias Benito por incluirme en esta poderosa, importante y significativa actuación. Me siento tan honrada de ser parte de este momento", escribió en el posteo.
Y añadió: "Es aún más especial porque fue contigo y tu hermoso corazón y música. Todo mi amor para Benito, Ricky y todo el elenco", para luego agradecer a la marca Luar por diseñar su vestido -confección en la que participó el chileno Diego Cajas Parra.
Cabe recordar que Gaga apareció en el espectáculo para interpretar una versión salsa de "Die with a Smile".
Posteriormente, apareció bailando "Baile Inolvidable" junto a Bad Bunny.