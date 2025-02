Lady Gaga sorprende en los Grammy con su nuevo sencillo "Abracadabra"

Durante un corte comercial de los Grammy 2025, Lady Gaga presentó por sorpresa "Abracadabra", un tema dance de ritmo acelerado que formará parte de su próximo álbum, "Mayhem", disponible el 7 de marzo.

El lanzamiento de la canción y su videoclip había sido anticipado días antes, aunque sin revelar el título. Durante la transmisión, Gaga hizo referencia a su estreno con la frase: "The category is… dance or die" ("La categoría es... baila o muere"). A pesar de no formar parte oficial del show, la estrategia generó gran expectación entre sus seguidores.

El videoclip, que llegó a plataformas digitales minutos después de su emisión, muestra un duelo de baile entre el lado luminoso y oscuro de Gaga. En la mayor parte del video, ella y sus bailarines visten de blanco, pero en ciertos momentos la estética se vuelve carmesí, evocando la letra que menciona a una "dama de rojo". Gaga codirigió la pieza junto a Parris Goebel y Bethany Vargas, mientras que Goebel también colaboró en la coreografía con un equipo de 40 bailarines.

Algunos fanáticos más atentos ya habían sospechado del título, pues la palabra "Abracadabra" aparecía en el video de anuncio de Mayhem. Además de este lanzamiento, Gaga presentó previamente los sencillos "Disease" y "Die With a Smile", este último en colaboración con Bruno Mars.

Un tributo a California

Más allá de su estreno sorpresa, la artista también subió al escenario de los Grammy para interpretar "California Dreamin’" junto a Bruno Mars, en homenaje a las víctimas de los incendios en Los Ángeles ocurridos en enero.

En un comunicado reciente, Gaga describió Mayhem como un regreso a sus raíces pop: "El álbum comenzó como un enfrentamiento con mi miedo de volver a la música que mis primeros fans amaban". También comparó su proceso creativo con "rearmar un espejo roto: aunque no puedas encajar todas las piezas a la perfección, puedes crear algo nuevo y hermoso".