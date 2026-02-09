Gore de Ñuble pone tarea al Gobierno: Viviendas de emergencia en un mes y reporte online sobre reconstrucción

El gobernador de la Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, se refirió este lunes al proceso de reconstrucción tras los incendios forestales de enero y emplazó al Gobierno a concluir la instalación de viviendas de emergencia en un plazo de 30 días y elaborar un reporte online con información actualizada sobre los avances.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional informó que la emergencia dejó "cerca de 800 familias damnificadas y 374 viviendas totalmente dañadas. Hoy se está en el proceso de recuperación de gran parte de ello, pero que no ha sido fácil como hubiéramos querido".

"Son 184 viviendas que se han pedido, no es una cifra visceral, pero de esas se han instalado solamente el 50 por ciento y, de ese porcentaje, solamente ocho lo hicieron con todas las condiciones: con luz, agua y fosa sanitaria, después de un mes (de la emergencia). Claramente hay un problema de gestión que es evidente y lo hemos visto en todos los incendios", advirtió.

"Ahí hay un cuello de botella que, a pesar de toda la emergencia que hemos tenido todos estos años, lamentablemente todavía el sistema no se prepara y no aprende de los procesos que tienen que vivirse de forma natural", lamentó.

El plazo de 30 días: "La vivienda instalada y habitable"

El Gobernador de Ñuble fue consultado sobre qué objetivo medible plantearía para agilizar el proceso de reconstrucción: "(Primero), el 100% de la vivienda instalada y habitable, eso es posible hacerlo. Segundo, en 30 días deberían estar entregándose los primeros subsidios de vivienda a las personas que cumplan todos los requisitos, eso también es posible", enfatizó.

"Lo tercero: planes de recuperación turística, ya que en mi región estamos muy complicados porque indudablemente con un incendio nadie va a venir aquí, se nos arrancó el turismo. Lo estamos recuperando recién estos últimos días, pero ahí hay un trabajo fuerte. Finalmente, ayuda directa al 100% de los agricultores afectados, no solamente los usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)", agregó el gobernador regional.

Transparencia y datos en línea

Uno de los puntos en los que más insistió Crisóstomo fue la falta de información pública sobre el avance de las obras. Recordó que, en procesos anteriores, como la reconstrucción tras el terremoto del 27F, la ciudadanía podía revisar el avance de la reconstrucción mediante plataformas digitales.

"Sería muy bueno que existiera información en línea, actualizada y transparente del proceso de reconstrucción, eso hoy no se ve. En el 2010 uno podía acceder como ciudadano a cómo iba el proceso día por día, (pero) eso falta, porque aquí se van perdiendo los datos. Eso no puede ser, sobre todo en un proceso que estamos viviendo ahora, de traspaso de Gobierno de uno a otro.", advirtió la autoridad.