Laura Pausini vuelve a Chile 2026: Fecha, recinto y entradas

La cantante Laura Pausini confirmó su regreso a Chile con el próximo lanzamiento de la continuación de "Yo Canto", uno de sus discos más famosos.

A través de redes sociales, la artista italiana anunció que llegará por partida doble a territorio nacional, fijando dos presentaciones para los próximos 15 y 16 de abril en el Movistar Arena.

Sobre el lanzamiento de la continuación de "Yo canto", que tendrá por sencillo título "Yo canto 2", Pausini señaló que "nunca dejé de pensar en hacer nuevas ediciones de ese álbum de versiones".

Publicado originalmente en 2006, después de que la artista recibiera su primer Grammy, aquel trabajo consistió en una reinterpretación de clásicos italianos para darlos a conocer aún más al mundo y le permitió convertirse en la primera mujer en actuar en el estadio San Siro de Milán ante 70.000 personas.

Venta de entradas

Si bien, aún no han oficializado la ticketera y productora a cargo del evento, la preventa de entradas para los suscriptores de @laura4u_official comenzará este jueves 11 de septiembre a las 16:00 horas.

En tanto, la venta general de tickets estará disponible desde el viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas.