Liam Gallagher se une a los ensayos de Oasis: "Suena brutalmente genial"

El cantante Liam Gallagher se ha unido a los ensayos de Oasis, en el marco del regreso de la banda con una gira mundial.

"Hemos despegado chicos", adelantó el artista a través de X. "Sonaba brutalmente genial, se los aseguro", agregó.

We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG x