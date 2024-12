Lizzo abordó demandas por acoso sexual y laboral: "No hice nada malo"

La cantante Lizzo abordó las demandas legales que enfrenta actualmente, luego de que, en agosto del 2023, tres de sus exbailarinas la acusaran por acoso sexual, descriminación racial y ambiente laboral hostil.

En el podcast "Baby, This is Keke Palmer", la artista de 36 años afirmó que las acciones legales presentadas por las jóvenes la tomaron por sorpresa.

"Estaba viviendo literalmente mi sueño, y luego la gira terminó y tres ex bailarinas simplemente me sorprendieron por completo con una demanda. Me dolió mucho porque eran tres ex bailarinas, así que no estaban en la gira (...) Estas eran personas que me agradaban y las apreciaba como bailarinas, las respetaba como bailarinas", relató.

Bajo esta línea, la voz de "About Damn Time" dijo no tener remordimientos respecto a su rol como jefa, aunque sí se sintió especialmente afectada por las acusaciones de acoso sexual.

"Escuché todas las otras cosas como el acoso sexual, y pensé, 'están intentándolo bien, no sé qué están tratando de hacer', pero este es el tipo de cosas que los medios pueden convertir en algo que no es. Seamos claros, no hice nada malo", aseguró.

Previamente, la cantante había negado la demanda presentada por Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, indicando que estas eran completamente "absurdas".