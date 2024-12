"Llamaba todos los días": Shakira revela que Chris Martin la apoyó tras separarse de Piqué

La cantante Shakira sorprendió al revelar que Chris Martin fue uno de sus pilares fundamentales tras su mediática ruptura con Gerard Piqué en 2023.

En conversación con la revista Rolling Stone, la colombiana comentó que el vocalista de Coldplay estuvo muy preocupado por su salud, llamándola constantemente.

"Estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí con el corazón roto. Me llamaba todos los días para ver cómo estaba, me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría", dijo la artista sobre su colega.

Bajo esta línea, la autora de "Antología" afirmó que el músico británico es "una persona que ve la vida desde una perspectiva diferente, que es sensible a las necesidades de los demás y muy empático, muy empático".

Shakira y Martin iniciaron una especial amistad en 2014, mientras ella trabajaba como jurado del programa "The Voice", donde el intérprete de "Yellow" participó como coach invitado.