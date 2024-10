Louis Tomlinson y Zayn Malik conmueven con homenajes a Liam Payne

A través de redes sociales, Louis Tomlinson y Zayn Malik compartieron un desgarrador homenaje al fallecido Liam Payne, con quienes fueron parte de One Direction por cinco años.

Sumado a la reacción de la boyband, Tomlinson comenzó despidiendo al intérprete de "Strip That Down" junto a una emotiva fotografía.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable", partió escribiendo el oriundo de Doncaster.

Bajo esta línea, el artista de 32 años recordó grandes momentos junto a su compañero de grupo, afirmando que Liam "fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir".

"Quiero que sepas que si Bear (Payne) alguna vez me necesita, seré el tío que estará en su vida y le contará historias de lo increíble que era su padre", afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Louis Tomlinson (@louist91)

Zayn Malik se sumó a los homenajes

Minutos más tarde, el artista de Bradford, que había dejado el grupo en 2015, dedicó unas palabras a Payne, donde incluyó una postal de los inicios de la banda: "Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que habían muchas más conversaciones para nosotros en nuestras vidas".

"Cuando echaba de menos mi casa cuando era un niño de 17 años, siempre estabas allí con una perspectiva positiva y una sonrisa tranquilizadora y me hacías saber que eras mi amigo y que era amado", expresó el autor de "Like I Would".

"Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amé y respeté mucho (...) Te amo, hermano", cerró Malik.