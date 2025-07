Mac DeMarco suma nueva fecha en Chile tras agotar primer show: Venta de entradas

Tras agotar localidades de su regreso a Chile en solo minutos, Mac DeMarco confirmó un segundo show en el Teatro Caupolicán.

A ocho años de su última visita, el cantautor canadiense se presentará el 18 y 19 de abril de 2026 en el recinto capitalino.

Además de repasar éxitos como "Chamber of Reflection" y "My Kind of Woman", el artista llegará en el marco de la promoción de su séptimo álbum de estudio "Guitar", que estará disponible el próximo 22 de agosto.

Venta de entradas

La venta de entradas para el segundo show de Mac DeMarco iniciará este viernes 25 de julio a las 10:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

En tanto, el valor de los tickets va de los $ 43.700 a los $ 86.250.