Maná transmitirá gratis histórico concierto en YouTube: ¿cuándo verlo en Chile?

Maná prepara un regalo para sus fanáticos con el estreno mundial del registro de uno de sus conciertos más emblemáticos.

La transmisión se realizará el próximo 6 de noviembre a las 22:30 horas de Chile, a través del canal oficial de la banda mexicana en YouTube, donde el espectáculo también quedará disponible para su reproducción una vez finalizado el estreno.

El concierto fue grabado en el Red Rocks Amphitheatre, ubicado en Colorado (Estados Unidos), un reconocido escenario natural que ha recibido a grandes figuras de la música internacional.

El registro incluirá canciones emblemáticas del grupo, como "Rayando el Sol,Clavado en un Bar,Labios Compartidos" y "Oye Mi Amor", además de un minidocumental centrado en la conexión de Fher Olvera con el recinto.

Maná regresará a Chile en diciembre

El estreno llegará semanas antes del próximo encuentro de la agrupación con el público chileno, ya que Maná tiene agendado un concierto para el 5 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago, como parte de su gira "Vivir Sin Aire Tour".