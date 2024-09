En dos meses, banda mexicana Brujería perdió a sus dos cantantes

Brujería irrumpió a principios de los '90 con una mezcla de death metal y grindcore, pero particularmente por sus letras, que hablaban de migración, narcotráfico y "otras chingadas".

Además, los mexicanos usaban pseudónimos y eso permitió que durante años varios reconocidos músicos grabaran o tocaran con ellos, desde Billy Gould, bajista de Faith No More, y Jello Biafra, vocalista de Dead Kennedys; hasta los suecos Daniel Erlandsson (Arch Enemy), Adrian Erlandsson (At The Gates) y el chileno Anton Reisenegger (Criminal, Pentagram), quien hace ocho años era parte de la banda.

A mediados de julio pasado, Brujería informó de la muerte de Ciriaco "Pinche Peach" Quezada, uno de sus vocalistas y fundadores. Ahora, dos meses después, y en plena gira, la banda dio a conocer la muerte de su otro creador y vocalista, John David "Juan Brujo" Lepe.

"Juan sufrió un ataque al corazón en la madrugada de este lunes, después de un día libre de la actual gira Mexorcista en Saint Clairsville, Ohio. Rápidamente fue llevado al hospital más cercano en Wheeling, West Virginia por los servicios de emergencia, pero, a pesar de los grandes esfuerzos del equipo médico, falleció esta mañana", relató Brujería.

"Rompiste la regla número uno, ¡"no morirse en gira"! Es irónico sabes, el Peach siempre me decía que, cuando eran niños, te tenía que estar persiguiendo porque tú eras el mayor. Ahora parece que tú lo tuviste que perseguir a él", publicó en sus redes Reisenegger.

Juan Brujo, my high school buddy, Brujeria mastermind, Koolarrow cofounder, once partner in crime, is dead. Much love to the crew who lived him. RIP