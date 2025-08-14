Megadeth pone fin a 40 años de carrera con álbum final y gira mundial

Tras el fin de una misteriosa cuenta regresiva en su sitio web oficial, Megadeth confirmó lo que muchos fans sospechaban: el próximo álbum de la banda será el último de su carrera, y lo acompaña un tour global de despedida.

El anuncio se publicó en un video dirigido a sus seguidores, mediante Vic Rattlehead, diciendo que "el fin se acerca". Dave Mustaine expresó: "La mayoría no logran irse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo, he ganado millones de fans y la parte más difícil es decirles adiós".

Además, pidió a sus seguidores que celebren este cierre: "No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros... Hemos hecho algo realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder". La banda afirmó que es "el momento perfecto para lanzar un nuevo álbum y dar la vuelta al mundo".

De acuerdo al anuncio, el lanzamiento está previsto para inicios de 2026, con un primer sencillo programado para este segundo semestre, seguido de una gira mundial de despedida que arrancará ese mismo año. "No podemos esperar a que escuchen este álbum y nos veamos en el tour", expresó.

El nuevo álbum, sucesor de "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022), será lanzado por Tradecraft y BLKIIBLK con producción de Chris Rakestraw. Ya en su etapa final, fue presentado con una ilustración y un clip de audio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megadeth (@megadeth)

Como parte de los "Cuatro grandes" del thrash metal, Megadeth se despide tras más de cuatro décadas y discos icónicos como "Rust in Peace". Mustaine agradeció a los fans: "Los quiero a todos... Gracias por todo".