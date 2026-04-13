Miembro de No Doubt revela que padece de Parkinson: "Aún puedo tocar música"

Tom Dumont, el guitarrista del grupo No Doubt, reveló que fue diagnosticado con el mal de Parkinson y que se encuentra en terapia de cara a los conciertos que prepara la banda.

En sus redes sociales el compañero de Gwen Stefani dio a conocer su padecimiento y señaló que "la buena noticia es que aún puedo tocar música, todavía puedo tocar la guitarra ya que me ha ido muy bien con la terapia".

El anuncio de Dumont se da a poco menos de un mes de que No Doubt inicie una extensa residencia de conciertos en el Sphere de Las Vegas entre el 6 de mayo y el 13 de junio.

Sobre su enfermedad el músico indicó que "me ha hecho reflexionar sobre lo agradecido que estoy por la vida que he podido llevar como músico durante todos estos años".

Esta será la primera gira musical de No Doubt en 14 años y sus primeros shows tras su reunión en Coachella 2024 y la actividad benéfica por los incendios de California en 2025.