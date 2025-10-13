Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Miguel Bosé

Miguel Bosé en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cantante volverá a suelo nacional a ocho años de su última visita.

Miguel Bosé en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas
En portada

A ocho años de su última visita, Miguel Bosé regresa a Chile de la mano de su gira "Importante Tour".

El cantante español, que confirmó en agosto la llegada de su tour a Sudamérica, se presentará los próximos 25 y 26 de Febrero en el Movistar Arena.

Con un show que promete ser intenso, íntimo y profundamente conmovedor, el artista repasará temas icónicos como "Amante Bandido", "Si Tú No Vuelves", "Aire Soy", "Amiga" y muchos más, que forman parte de un repertorio que trasciende generaciones. 

Venta de entradas

Las entradas para Miguel Bosé estarán disponibles a partir de las 11:00 horas del jueves 23 de octubre en PuntoTicket, con preventa para clientes del banco auspiciador. 

En tanto, la venta general iniciará una vez agotada la preventa, mediante el mismo sistema. 

