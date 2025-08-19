Miguel Bosé regresa a Chile a ocho años de su última visita

El cantante español Miguel Bosé anunció las fechas para su regreso a Sudamérica en 2026.

De la mano de su gira "Importante Tour", la voz de "Morena Mía" confirmó su regreso a Santiago de Chile para el 25 de febrero de 2026.

"Os dejo las primeras fechas confirmadas de la gira por Latinoamérica 2026", escribió en el post, señalando que las coordenadas y otros shows serán anunciados próximamente.

¿Miguel Bosé estará en Viña 2026?

Si bien, se desconoce si el artista será parte del Festival de Viña 2026, su visita coincide con la realización del certamen de la Ciudad Jardín.

En tanto, el músico -que participó en el evento los años 2018, 2013, 2008, 2005, 2001, 1997, 1994, 1984, 1982 y 1981- continuará con su gira el 4 de marzo en Lima, Perú.

Cabe recordar que la última vez que Bosé se presentó en territorio nacional fue en la Quinta Vergara hace casi ocho años.

En dicha ocasión, fue reconocido con el "Premio Ícono" del evento, recibiendo un collage que fue blanco de varios memes en redes sociales.