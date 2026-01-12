Muere Matt Kwasniewski-Kelvin, guitarrista fundador de Black Midi, a los 26 años

El guitarrista y miembro fundador de la banda londinense Black Midi, Matt Kwasniewski-Kelvin, falleció a los 26 años, según confirmó su sello Rough Trade Records, a través de una publicación en Instagram.

"Con profunda tristeza, como familia lamentamos informar que Matthew Kwasniewski-Kelvin ha fallecido tras una larga batalla con su salud mental", señaló el comunicado. "Un músico talentoso y un joven amable y cariñoso finalmente sucumbió, pese a todos los esfuerzos. Matt tenía 26 años. Siempre será amado".

Rough Trade aprovechó la instancia para hacer un llamado a la concientización: "Si estás atravesando problemas de salud mental, por favor acércate a tus seres queridos o a alguna de las organizaciones como Mind, CALM o Samaritans, que ofrecen apoyo y alguien con quien hablar en cualquier momento de necesidad".

Kwasniewski-Kelvin fue uno de los dos guitarristas originales de Black Midi, banda que fundó junto a Geordie Greep, Morgan Simpson y Cameron Picton, a quienes conoció mientras estudiaban en la BRIT School de Londres.

El músico participó en el álbum debut de la banda, "Schlagenheim" (2019), donde además aportó voces en la canción "Years Ago". Posteriormente, se alejó del proyecto para enfocarse en su salud mental, antes del lanzamiento de "Cavalcade" (2021) y "Hellfire" (2022).

El grupo formó parte de la influyente escena del Windmill Brixton, una de las propuestas más destacadas del rock experimental británico. Sin embargo, en 2024, Black Midi inició un receso indefinido y luego confirmó su separación, mientras sus exintegrantes continuaron desarrollando proyectos musicales por separado.