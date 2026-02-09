Síguenos:
Música | Música chilena

Clásico de Joe Vasconcellos fue la canción más tocada en radios en 2025

Publicado:
Redacción Cooperativa

Los Bunkers, Los Vásquez, Zúmbale Primo y Los Prisioneros completan el top 5.

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales dio a conocer el ránking de las canciones chilenas más tocadas en radio durante 2025 con el cantautor Joe Vasconcellos a la cabeza.

Según la medición, el brasileño-chileno se ubicó en el primer lugar gracias a su clásico de 1995 "Las Seis", el cual fue programado un total de 14.571 ocasiones.

"Lo primero que se me viene a la mente es agradecer a Coquimbo por la inspiración; a Hernán Gallardo, el pirata eterno; a Patricio Zúñiga, Tommy Rey, por haber marcado este camino con su voz, su estilo, su elegancia. Yo creo que este fue un homenaje a nosotros mismos, y me llena de alegría, estoy infinitamente agradecido a todos", celebró Vasconcellos.

En el segundo lugar se ubicó el hit "Bailando Solo" de Los Bunkers con 11.956 programaciones, mientras que el tercer lugar fue para "Por la carretera" (11.684), tema lanzado en 2025 por Los Vásquez.

"Tattoo" del Grupo Zúmbale Primo y "Tren al Sur" de Los Prisioneros completaron el top 5 de este ya clásico listado de la SCD.

Las canciones chilenas más tocadas en radios durante 2025

  • 1. Las Seis - Joe Vasconcellos - 14571
  • 2. Bailando Solo - Los Bunkers - 11956
  • 3. Por La Carretera - Los Vásquez - 11684
  • 4. Tattoo - Grupo Zúmbale Primo - 11595
  • 5. Tren Al Sur - Los Prisioneros - 11334
  • 6. Que Te Vaya Bien - Santa Feria Ft Zumbale Primo - 11213
  • 7. Llueve Sobre La Ciudad - Los Bunkers - 10028
  • 8. Doble Opuesto - La Ley - 9666
  • 9. Estrechez De Corazón - Los Prisioneros - 8416
  • 10. Me Gusta Todo De Ti - Noche De Brujas - 8371
  • 11. Mi Casa En El Árbol - Jorge González - 8263
  • 12. Tu Falta De Querer - Mon Laferte - 8043
  • 13. Hay Un Límite - Aleste - 8001
  • 14. Juana María - Los Vásquez - 7687
  • 15. Ponte Lokita - Katteyes, Kidd Voodoo - 7518
  • 16. El Duelo - La Ley - 7461
  • 17. Locos Rayados - Álvaro Scaramelli - 7448
  • 18. Esperando Nada - Nicole - 7331
  • 19. Enamorado De Ti - Glup! - 7247
  • 20. Amárrame Feat. Juanes - Mon Laferte - 7236
  • 21. Mágico - Joe Vasconcellos - 6900
  • 22. Dame Luz - Nicole - 6897
  • 23. Día Cero - La Ley - 6841
  • 24. Tejedores De Ilusion - La Ley - 6840
  • 25. Al Ritmo Del Tigre - Los Dinos De Chile - 6753

