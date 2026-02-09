Clásico de Joe Vasconcellos fue la canción más tocada en radios en 2025

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales dio a conocer el ránking de las canciones chilenas más tocadas en radio durante 2025 con el cantautor Joe Vasconcellos a la cabeza.

Según la medición, el brasileño-chileno se ubicó en el primer lugar gracias a su clásico de 1995 "Las Seis", el cual fue programado un total de 14.571 ocasiones.

"Lo primero que se me viene a la mente es agradecer a Coquimbo por la inspiración; a Hernán Gallardo, el pirata eterno; a Patricio Zúñiga, Tommy Rey, por haber marcado este camino con su voz, su estilo, su elegancia. Yo creo que este fue un homenaje a nosotros mismos, y me llena de alegría, estoy infinitamente agradecido a todos", celebró Vasconcellos.

En el segundo lugar se ubicó el hit "Bailando Solo" de Los Bunkers con 11.956 programaciones, mientras que el tercer lugar fue para "Por la carretera" (11.684), tema lanzado en 2025 por Los Vásquez.

"Tattoo" del Grupo Zúmbale Primo y "Tren al Sur" de Los Prisioneros completaron el top 5 de este ya clásico listado de la SCD.

Las canciones chilenas más tocadas en radios durante 2025