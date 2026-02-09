Al menos 50 miembros de "Los Pulpos" están detenidos en Chile

La Policía de Investigaciones informó este lunes que alrededor de 50 miembros de la banda criminal transnacional de origen peruano "Los Pulpos" han sido detenidos en el marco de un proceso investigativo iniciado en 2021.

La organización actúa en nuestro país, principalmente, en la zona norte de la capital: en comunas como Recoleta, Independencia y Conchalí, y se dedica a delitos extorsivos.

El prefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado de la PDI, detalló que la investigación "data del año 2021, operación en la cual se ha logrado la detención total de alrededor de 50 integrantes".

De los aprehendidos, "27 (tienen) permanencia definitiva en su situación migratoria, y 23 de ellos están irregulares en el país".

Asimismo, tres miembros se encuentran en Perú, detenidos por la Policía Nacional peruana, y están en proceso de extradición para ser juzgados por los delitos que cometieron en Chile.

La banda es acusada del asesinato de un hombre en Independencia en febrero de 2025. Situación que se generó cuando uno de los líderes, Frank Toledo, quien está en prisión, ordenó hacia afuera del centro penitenciario un homicidio, el que fue consumado por otros miembros.

Cabe recordar, que la semana pasada la Policía Nacional de Perú emitió una orden de captura internacional en contra de Jhonsson Cruz, líder de la banda, del que se sospecha que está prófugo en Chile.