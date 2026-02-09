Joven que trabajó de voluntario tras incendios en Biobío falleció por virus hanta

Un joven que trabajó de voluntario tras los incendios que afectaron a Penco falleció luego de contagiarse de virus hanta en los últimos días.

Se trata de Matías Uribe, de 22 años, quien comenzó a sentir síntomas como cefalea, por lo que fue al Hospital Penco Lirquén, donde fue internado y empeoró su condición de salud.

Andrea Hernández, encargada de la unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud, comentó que se trata del "primer caso de hanta virus en la región durante el presente año, correspondiente a una persona de sexo masculino de 22 años, domiciliado en la comuna de Penco. Iniciamos la investigación epidemiológica ambiental correspondiente, con el objetivo de determinar factores de exposición que incidieron en el contagio, considerando que el periodo de incubación del virus se extiende hasta 45 días previo al inicio de los síntomas".

"No se ha evidenciado una relación causal entre incendios forestales y presencia del hanta virus", agregó.