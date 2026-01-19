Incendios enlutan a grupo Entremares: baterista perdió a dos familiares

La banda nacional Entremares vivió un triste momento este fin de semana en medio de su participación en el Festival Olmué 2026, luego de que una de sus integrantes fuera directamente afectada por los incendios forestales que golpean a las regiones del Biobío y Ñuble.

Se trata de la baterista Aracelli López, quien sufrió la pérdida de dos familiares cercanos a causa de un incendio ocurrido en el sector de Lirquén, situación que fue dada a conocer por la propia banda antes de subir al escenario.

"Esta presentación se la queremos dedicar con mucho amor, con mucho cariño, a la gente que está sufriendo... y para ti, Sara (ahijada de López), quien perdió a su madre y a su hermano en estos tremendos incendios", expresaron desde el escenario.

Previamente, la vocalista Kriss Meyer abordó el impacto emocional que ha tenido la tragedia en el grupo. "Estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en nuestra octava región, también en Ñuble... nos duele en el alma", señaló.

Pese al duro momento personal, los oriundos de Talcahuano decidieron cumplir con su presentación en El Patagual, rindiendo homenaje a las víctimas de la tragedia.

Además, mediante redes sociales, la agrupación hizo un llamado a la solidaridad, recordando los puntos de acopio habilitados para apoyar a las familias afectadas por los siniestros en el centro-sur del país.