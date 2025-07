Mauricio Basualto sobre su salida de Los Bunkers: "Fue bueno para todos"

El baterista Mauricio Basualto habló por primera vez de su salida de Los Bunkers tras siete discos de estudios y más de 20 años en la formación de la banda.

En 2024, en uno de los años más históricos para la banda, Basualto comunicó su renuncia a Los Bunkers por temas personales y de salud, siendo reemplazado permanentemente por Cancamusa. Con esta nueva alineación el conjunto concretó su MTV Unplugged, su regreso al Festival de Viña del Mar, dos shows en el Estadio Nacional y una masiva gira acústica por Chile y México.

En conversación con La Tercera, Basualto evaluó el desempeño de la baterista en Los Bunkers, aunque aseguró que "no he tenido la oportunidad de verla en vivo y no la conozco en persona". "Pero tengo la mejor opinión de ella como artista. Me gusta mucho su música, creo que ha sido un gran aporte al grupo y para mí ha sido un honor que ella esté ocupando un lugar que es muy importante. Es una gran baterista, además, y creo que una banda como Los Bunkers se merece a una persona como ella", agregó.

Respecto de su salida de la banda el percusionista fue enfático en decir que "fue una decisión concertada. Nos pusimos todo de acuerdo y se publicó lo que se publicó, y eso es lo que fue. El comunicado de prensa es lo que realmente sucedió".

"Creo que el grupo ha seguido mejor que nunca. Hay una frase que dice: 'alguien entró en un momento de la película y el otro salió'. Y eso es todo. Hubo un cambio y el cambio ha sido para bien, para todos", concluyó.

Por estos días Mauricio Basualto se encuentra "comenzando de nuevo" en la música junto a su banda Diagonal. "Es bueno comenzar de nuevo, es entretenido. Tiene ciertos colores que siempre me ha gustado disfrutar", sostuvo el músico.