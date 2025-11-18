Síguenos:
Música | Música chilena

Mon Laferte estrena video de "Melancolía" junto a Pancho Reyes

El tema pertenece a su disco "Femme Fatale".

Mon Laferte estrena video de
La cantante Mon Laferte estrenó el videoclip de "Melancolía", el más reciente single de su disco "Femme Fatale".

El clip tiene a la propia artista como protagonista junto al actor Pancho Reyes, con quien comparte románticas escenas en una playa.

"Quise capturar en 'Femme Fatale' la belleza de la mujer en todas sus formas: a veces sensual, glamorosa, radiante, íntima o pública, pero también caótica, despeinada, desbordada y decadente durante sus etapas de amor y desamor", aseguró Mon Laferte sobre su nuevo álbum.

