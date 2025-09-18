Muere el músico y productor chileno DJ Who

Durante las últimas horas se reportó la muerte del músico y productor chileno Claudio Medina, conocido artísticamente como DJ Who.

El medio especializado Techmotion informó la noche del martes de la muerte de Medina, sin revelarse detalles de su deceso.

Según el sitio Música Popular, que funciona como enciclopedia musical chilena, la carrera de Medina comenzó en el año 2000 como productor y en la tornamesas con colaboraciones en estudio con nombre como Ana Tijoux, Los Tetas, Quique Neira y el argentino Dante Spinetta.

Su trayectoria como DJ Who partió en 2008 y desde entonces desfiló por diversos eventos de la electrónica y además con destacadas participaciones en el festival Lollapalooza Chile y también en la versión de Chicago.