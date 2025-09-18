Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial y bruma
Santiago15.8°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Muere el músico y productor chileno DJ Who

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Claudio Medina partió su carrera en 2000 y estuvo en festivales como Lollapalooza.

Muere el músico y productor chileno DJ Who
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante las últimas horas se reportó la muerte del músico y productor chileno Claudio Medina, conocido artísticamente como DJ Who.

El medio especializado Techmotion informó la noche del martes de la muerte de Medina, sin revelarse detalles de su deceso.

Según el sitio Música Popular, que funciona como enciclopedia musical chilena, la carrera de Medina comenzó en el año 2000 como productor y en la tornamesas con colaboraciones en estudio con nombre como Ana Tijoux, Los Tetas, Quique Neira y el argentino Dante Spinetta.

Su trayectoria como DJ Who partió en 2008 y desde entonces desfiló por diversos eventos de la electrónica y además con destacadas participaciones en el festival Lollapalooza Chile y también en la versión de Chicago.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada