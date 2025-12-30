Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago32.4°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Músico Angelo Pierattini tuvo accidente automovilístico: se encuentra en coma inducido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El artista nacional chocó este lunes en la ruta 68.

Músico Angelo Pierattini tuvo accidente automovilístico: se encuentra en coma inducido
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El músico nacional Angelo Pierattini se encuentra en estado de gravedad tras sufrir un accidente automovilístico. 

De acuerdo a La Tercera, el integrante del grupo Weichafe señalaron que este fue chocado por atrás por otro vehículo en la ruta 68 ayer lunes alrededor de las 13 horas.

Tras el choque, el artista se encuentra en coma inducido, con el objetivo de desinflamar un hematoma producto de una fratura de cabeza.

Además, el músico sufrió fracturas en las costillas y perjuicios en los pulmones. 

Por su parte, el círculo cercano de Pierattini ha pedido orar por su salud y enviar las mejores vibras para su recuperación. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada