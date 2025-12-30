Músico Angelo Pierattini tuvo accidente automovilístico: se encuentra en coma inducido

El músico nacional Angelo Pierattini se encuentra en estado de gravedad tras sufrir un accidente automovilístico.

De acuerdo a La Tercera, el integrante del grupo Weichafe señalaron que este fue chocado por atrás por otro vehículo en la ruta 68 ayer lunes alrededor de las 13 horas.

Tras el choque, el artista se encuentra en coma inducido, con el objetivo de desinflamar un hematoma producto de una fratura de cabeza.

Además, el músico sufrió fracturas en las costillas y perjuicios en los pulmones.

Por su parte, el círculo cercano de Pierattini ha pedido orar por su salud y enviar las mejores vibras para su recuperación.