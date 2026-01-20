Juan Martín Lucero en la U: Me caracterizo por ser muy profesional

Juan Martín Lucero ya viste los colores de Universidad de Chile y entregó sus primeras impresiones como nuevo jugador del elenco "laico", enfatizando su compromiso y madurez para este desafío.

"Estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un club muy lindo, muy prolijo y ordenado. El predio de entrenamiento está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo para un jugador", comenzó diciendo el ariete en declaraciones al sitio oficial de la U.

Sobre su estilo de trabajo y lo que puede aportar al vestuario, Lucero fue enfático: "Siempre es importante transmitir desde el ejemplo. Me caracterizo por ser muy profesional, por entrenar siempre al cien, me toque jugar o no me toque. Esa es la mejor manera de transmitir y dar ejemplos, más que nada a los más chicos. De mí van a encontrar eso y voy a estar ahí para ayudarlos".

Las razones para elegir a la U

El exartillero de Fortaleza con un paso por Colo Colo reveló que la gestión de la gerencia deportiva y el contacto con el cuerpo técnico fueron claves para su retorno a Chile. "Elegí venir porque fue el club que demostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manu (Manuel Mayo), me llamó el entrenador, entonces todo eso hace que un jugador se sienta importante y uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones", explicó.

Respecto al plantel que se encontró en Santiago, el "Gato" valoró la continuidad del proceso. "Tienen jugadores de mucha jerarquía. Lo que más me gustó es que mantuvieron la base del año pasado. Ese es un punto muy importante, es un buen camino para lograr un título. Este año con los refuerzos, manteniendo las bases y siguiendo una idea de juego, creo que las chances crecen mucho más", analizó.

Objetivos y competencia interna

Lucero llega a pelear un puesto en una ofensiva que ya cuenta con nombres de peso, algo que el argentino ve con buenos ojos. "Compartir con delanteros de esa característica es muy bueno. Son de mucha jerarquía. Mientras el plantel sea más competitivo y el entrenador tenga más herramientas, mejor va a poder armar un equipo y nosotros vamos a poder demostrar una mejor versión", sostuvo.

Finalmente, el delantero fijó sus metas para la temporada 2026: "Me encuentro en un gran momento. Me siento muy bien físicamente, técnicamente y mentalmente. Vengo acá a dar todo lo mejor de mí, siempre dando el máximo. Mi idea principal es intentar salir campeón con Universidad de Chile".