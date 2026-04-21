FOJI anuncia concierto gratuito "Al son de vientos y percusiones" en el GAM

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) realizará un nuevo concierto gratuito en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), como parte de su temporada 2026.

La presentación se llevará a cabo el sábado 25 de abril a las 17:00 horas en la sala A1 del recinto, en el marco de las actividades por los 25 años de la institución.

El concierto, titulado "Al son de vientos y percusiones", contará con la participación del Ensamble de Percusión FOJI, además del Ensamble de Maderas de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y el de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

El programa incluirá repertorio latinoamericano y popular, junto a obras de compositores como Paquito D' Rivera, Ney Rosauro, Arturo Márquez y Ludwig van Beethoven, interpretadas por jóvenes músicos desde los 10 años.

La actividad tendrá entrada liberada y será por orden de llegada hasta completar el aforo en el GAM, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 227, en Santiago