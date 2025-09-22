Natalia Lafourcade vuelve a Chile: Fecha, recinto y entradas
La cantante mexicana volverá con su gira "Cancionera Tour".
La cantante Natalia Lafourcade anunció su regreso a Chile con "Cancionera Tour", gira con la que se encuentra recorriendo México, Europa, Norteamérica y Sudamérica con más de 65 shows.
La artista, que visitó suelo nacional por última vez en 2023, se presentará en el Movistar Arena el 22 de mayo de 2026.
"Hace tiempo que vengo soñando con volver al escenario de una manera distinta, más cercana con mi público. Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación. En mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación", expresó Lafourcade, quien confirmó su primer embarazo el pasado julio.
Las entradas para Natalia Lafourcade estarán disponibles a partir del miércoles 24 de septiembre a las 13:00 horas, a través de Puntoticket.
