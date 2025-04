Noel y Liam Gallagher se reunieron en un escenario tras 16 años

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, líderes de Oasis, volvieron a tocar juntos después de 16 años en un evento secreto ad portas de su gira de reunión planificada para este 2025.

Ambos artistas, distanciados desde 2009, se presentaron en secreto el pasado jueves 24 en un club obrero en Newington Green, en el norte de Londres, para grabar un conjunto de canciones como parte de una campaña publicitaria de una marca deportiva.

Según informó el diario The Sun, vecinos del club se quejaron del ruido que armaron los hermanos Gallagher en su presentación. Ambos llegaron y se fueron por separado, y pasaron solo una hora dentro del club.

Noel dijo este viernes que su hermano Liam "está genial. De hecho, estuve con él ayer. Está bien, estaba en plena forma. No puede esperar; ninguno de nosotros puede esperar".

"Estoy en el estudio, experimentando", agregó el guitarrista, "preparándome para que comiencen los ensayos en unas tres semanas. Y luego veremos qué pasa".

Oasis iniciará su gira de reunión 2025 el próximo 4 de julio en Cardiff y se espera que su regreso a Chile para noviembre en el Estadio Nacional.

