Otro país a la lista: cancelan show de Kanye West en Polonia por presiones del gobierno

Los administradores del estadio donde se iba a celebrar el concierto del rapero estadounidense Kanye West, en Chorzów (Polonia), cancelaron este viernes el evento, después de que el Gobierno amenazara con impedir la entrada al país al polémico artista para evitar su realización.

Con anterioridad, la ministra polaca de Cultura, Marta Cienkowska, afirmó que evitaría la celebración del concierto por haber exaltado West el nazismo, y advirtió de que el Gobierno "dispone de los mecanismos legales necesarios para impedir la entrada al país" si hace falta.

"No puedo imaginar que en Polonia, un país donde se asesinó a personas en los campos de exterminio nazis, podamos organizar un concierto de un artista que abiertamente dice admirar a Hitler, promueve la ideología nazi y se lucra vendiendo camisetas con esvásticas", declaró la ministra durante una rueda de prensa en Varsovia.

El artista tenía previsto actuar el próximo 19 de junio en el Estadio de Silesia, en Chorzów (sur), un recinto con capacidad para 55.000 espectadores.

El posicionamiento de Polonia se produce poco después de uno similar en el Reino Unido, donde el Gobierno británico también impidió la entrada al país del rapero, que iba a participar en el Wireless Festival de Londres.

El Ministerio del Interior británico fundamentó oficialmente el veto en que la presencia del artista "no sería beneficiosa para el bien público", tras una fuerte presión política liderada por el primer ministro Keir Starmer.