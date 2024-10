Paul McCartney en Chile: los teloneros de su show en el Estadio Monumental

El músico Paul McCartney ya se encuentra en Chile para presentarse este viernes 11 de octubre con su gira "Got Back Tour".

La leyenda musical, que aterrizó en suelo nacional este lunes, llegará al Estadio Monumental para repasar éxitos de su carrera solista como "Live and Let Die" y "Maybe I'm Amazed".

Asimismo, el oriundo de Liverpool incluirá en su setlist varios de los clásicos de The Beatles, incluida "Now and Then", la última canción del cuarteto lanzada en 2023 con ayuda de Inteligencia Artificial.

Invitados especiales

Este miércoles, la productora DG Medios confirmó que la banda nacional Dënver como los invitados especiales del ídolo británico.

Así, el dúo compuesto por Milton Mahan y Mariana Montenegro se encargará de abrir el show de McCartney, cuya última presentación en Chile fue el 2019.