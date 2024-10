Paul McCartney en Chile: ¿Cuál es el posible setlist del show?

Este 1 de octubre comenzó la esperada gira Got Back por Sudamérica del ídolo de The Beatles, Paul McCartney.

Luego de su aterrizaje en Iquique el pasado sábado 28 de septiembre, el inglés llegó a Montevideo donde entregó su primer show en el Estadio Centenario.

Una de las novedades de su show, que generalmente se mantiene entre distintas giras y países, es que tocó la canción "Now and Then", la última canción del cuarteto de Liverpool que fue estrenada el año pasado gracias a la Inteligencia Artificial.

Otros temas que agregó a su lista de interpretaciones fueron She's a Woman y Getting Better.

Cabe destacar que McCartney se presentará este 11 de octubre en el Estadio Monumental.

El posible setlist de Paul McCartney en Chile

A Hard Day's Night

Junior's Farm

Letting Go

She's a Woman

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let 'Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

Now and Then

New

Lady Madonna

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

Encore