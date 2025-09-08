Katy Perry llegó a Argentina y fans le regalaron un cuadro de Eva Perón

Después de siete años, la cantante estadounidense Katy Perry regresó a Argentina para presentarse en dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira internacional "The Lifetimes Tour"; y sus seguidores aguardaron durante horas en las inmediaciones del hotel donde se hospeda.

Fiel a su estilo cercano, Perry salió a saludar, firmó autógrafos y se tomó selfies con los fanáticos que la esperaban.

El momento más comentado ocurrió cuando un admirador le entregó un cuadro de Eva Perón, obsequio que la artista recibió con una sonrisa y que mostró ante las cámaras rodeada de aplausos y vítores.

KATY PERRY EN ARGENTINA SALUDA A SUS FANS Y SOSTIENE CUADRO DE EVITA PERON 😱😱😱 pic.twitter.com/dtcWUlzPoX — HABLEMOS DE TENDENCIAS (@HdeTendencias) September 8, 2025

La escena no terminó ahí. Antes de volver al hotel, Perry levantó el cuadro por encima de su cabeza y fue ovacionada por los presentes. El gesto quedó registrado en numerosos videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios comentaron:

¿Cómo te aburres en Argentina? 🇦🇷

¡Qué país de locuras! 😍 Katy Perry levantando un cuadro de Evita Perón en plena calle el mismo día que el peronismo destrozó a Milei. DALE LOCO ¡NO PUEDE SER! JAJAJJAJA



[no, no es IA] 🧵enlazo videos debajo pic.twitter.com/IOIJy4IjkP — El Necio (@ElNecio_Cuba) September 8, 2025

KATY PERRY festejando el triunfo del peronismo en PBA con un cuadro de Evita JAJAJ EN QUÉ MULTIVERSO ESTAMOS pic.twitter.com/O8X1cQ3Rhr — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 8, 2025

El episodio coincidió con una jornada política en la que la provincia de Buenos Aires conocía los resultados de las elecciones legislativas. Mientras el peronismo celebraba su triunfo sobre La Libertad Avanza, el foco de los fanáticos estuvo en la estrella pop, que dejó un recuerdo imborrable para sus seguidores argentinos.

La expectativa ahora se centra en los conciertos del 9 y 10 de septiembre, en los que la intérprete de "Teenage Dream" repasará sus grandes éxitos y desplegará la puesta en escena característica de sus giras, con vestuarios llamativos y una producción de primer nivel.