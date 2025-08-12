Multan a Katy Perry por grabar sin permiso en zona protegida de España

La cantante estadounidense Katy Perry fue sancionada con más de 5 mil euros (aproximadamente 5,6 millones de pesos chilenos) por filmar escenas de su videoclip "Lifetimes" en un área de alto valor ecológico en la isla de Formentera, España, sin contar con la autorización oficial.

Según informó NME, el hecho ocurrió en julio de 2024 en el sistema dunar de s'Espalmador, dentro del Parque Natural de ses Salines, donde el acceso está prohibido para proteger el ecosistema. En las imágenes, Perry aparece bailando dentro de una zona delimitada cuerdas que marcan la restricción.

Las autoridades del gobierno de las Islas Baleares señalaron que la productora no solicitó el permiso correspondiente a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que calificó la infracción como "grave", aunque descartó agravantes al no encontrarse daños medioambientales.

La discográfica de la artista, Capitol Records, defendió a la productora, afirmando que: "La productora de video local nos aseguró que se obtuvieron todos los permisos necesarios... recibimos una aprobación verbal para grabar el 27 de julio y cumplimos con todas las regulaciones", indicó en un comunicado.

El importe de la multa ya fue pagado y no se aplicarán sanciones adicionales. El tema "Lifetimes" forma parte del álbum "143", que recibió críticas mixtas y que el propio medio NME calificó con dos estrellas, describiéndolo como "un conjunto correcto pero algo plano, en el que Perry lucha por recuperar su antiguo sentido de diversión".

Actualmente, la cantante se encuentra en plena gira "The Lifetimes Tour", que llegará a Chile en septiembre y que ha generado titulares por fallos técnicos, desmayos de fans y opiniones divididas sobre la coreografía.