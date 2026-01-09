Productora de Lollapalooza recibe millonaria demanda por incumplimiento de contrato

La productora Lotus Festival SpA, reconocida por estar detrás de Lollapalooza Chile, enfrenta una demanda por $1.373 millones por incumplimiento de contrato, presentada por su exproveedor tecnológico, Ledrium I SpA.

El caso se tramita en el 15° Juzgado Civil de Santiago, luego de que una sentencia arbitral -confirmada por la Corte de Apelaciones—-estableciera que la productora puso término al contrato de forma unilateral e injustificada, calificando su actuar como "doloso".

El conflicto se remonta a un contrato firmado en marzo de 2022, mediante el cual Ledrium debía proveer conectividad de internet y fibra óptica para las ediciones 2022, 2023 y 2024 del festival. Sin embargo, tras la versión de 2022, la productora dio por finalizado el acuerdo y contrató a otro proveedor, pese a la exclusividad vigente.

La demanda sostiene que el quiebre provocó una caída abrupta de ingresos, la paralización total de las operaciones y la pérdida de oportunidades comerciales. La justicia arbitral además descartó las acusaciones de Lotus sobre supuestas deficiencias en el servicio prestado.

"El impacto para Ledrium ha sido devastador", afirmó su abogado Marcelo Jadue, quien aseguró que la decisión de la productora "acarreó la insolvencia de la empresa al verse impedida de recibir el pago por sus servicios".

El 14 de febrero de 2025, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad un recurso de queja presentado por Lotus Festival SpA, confirmando la sentencia arbitral que estableció su responsabilidad. Con esta resolución, se mantiene la condena que obliga a la productora a indemnizar a su exproveedor.

Lotus se pronuncia ante la demanda

Por su parte, la productora Lotus entregó una breve declaración respecto a la sentencia, afirmando que ejercerán todas las acciones legales para desestimar a Ledrium.

"Lotus ha sido notificada recientemente y ejercerá todas las acciones y defensas legales disponibles para desestimar la pretensión de Ledrium, la cual es desproporcionada y se aparta del contenido y alcance del fallo arbitral y del contrato", señalaron.

Bajo esta línea, añadieron que "tal como corresponde, este asunto será litigado en los tribunales, sin recurrir a otros medios".