Quique Neira aprecia apoyo de Alberto Plaza: "Muchos amigos brillaron por su ausencia"

En el capítulo de este viernes de "Podemos hablar", el músico Quique Neira entregó posibles explicaciones sobre la presunta dada de espaldas por parte de sus amigos y colegas.

Durante una conversación con Julio César Rodríguez en el espacio de CHV, fue mostrado el apoyo público por parte del artista Alberto Plaza, quien suele opinar sobre la política desde un lado más conservador.

"Grande el que se rehúsa a ser rebaño, para ver más y mejor. Grande el que observa la realidad con sus propios ojos y tiene la entereza y valentía de decir lo que ve. Eres un grande", dedicó Plaza a Neira al aludir a la controversia.

En esa línea, Julio César intervino: "Mira aquí, Alberto Plaza, que uno podría decir 'está en la otra esquina de Quique Neira'", expresó Julio César Rodríguez al mostrarle al mensaje el cantante de reggae, quien anteriormente abandonó redes sociales tras enfrentarse a críticas por su opinión sobre el estallido social.

"Quique Neira: 'Yo lo valoro' (a Alberto Plaza)"

Posteriormente, Neira precisó la relación que había tenido con el intérprete de "Yo te seguiré" antes del apoyo entregado.

"La última vez que hablamos con Alberto, por Twitter, que obviamente no hablamos mucho, fue precisamente para los días del 2019 y, en esa oportunidad, estábamos en veredas opuestas", rememoró Quique Neira.

Con respecto a la falta de apoyo de sus colegas, el cantante opinó "yo creo que tiene que ver con el temor a ser cancelados". nó Neira a la falta de apoyo de sus colegas más cercanos.

"Entonces, yo valoro esto porque, en realidad, muchos amigos más cercanos brillaron por su ausencia en esta pasada. No me mandaron a decir nada", puntualizó el autor de "Armonía de amor".

"No somos amigos cercanos, pero valoro que se envalentone porque, en realidad, todo apunta para lo mismo, a no tenerle miedo a la cancelación, a no dejar que la hipocresía nos gane", agregó.

"Porque, si no, ¿Cómo vamos a llegarnos a dar a conocer el día de mañana? Nunca nos vamos a dar a conocer realmente. Nunca vamos a saber cómo era el otro, sin el otro privarse de decir lo que sentía", cerró el exGondwana.